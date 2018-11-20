Obama çifti paraya para demiyor
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle'in konuşmalarından kazandıkları haricindeki toplam servetlerinin 135 milyon doları aştığı belirtiliyor.
ABD eski Başkan Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama, markalarına değer katmaya devam ediyor.
Michelle Obama'nın piyasaya sürdüğü 'Becoming' (Olmak) kitabı için başlattığı tur, Obama markasını artıran en önemli adımlardan biri.
New York Post'un haberine göre, yeni kitabı için 10 ABD kentini kapsayan bir tura çıkan Michele, kitap için 65 milyon dolar ödeme aldı.