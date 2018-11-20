  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Kasım 2018 14:53

Obama çifti paraya para demiyor

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle'in konuşmalarından kazandıkları haricindeki toplam servetlerinin 135 milyon doları aştığı belirtiliyor.

Obama çifti paraya para demiyor

ABD eski Başkan Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama, markalarına değer katmaya devam ediyor.

1/ 10
Obama çifti paraya para demiyor

Michelle Obama'nın piyasaya sürdüğü 'Becoming' (Olmak) kitabı için başlattığı tur, Obama markasını artıran en önemli adımlardan biri.

2/ 10
Obama çifti paraya para demiyor

New York Post'un haberine göre, yeni kitabı için 10 ABD kentini kapsayan bir tura çıkan Michele, kitap için 65 milyon dolar ödeme aldı.

3/ 10
Obama çifti paraya para demiyor

Netflix ile bir şov için 50 milyon dolara anlaşan Obama çifti, servetlerine servet katmaya devam ediyor.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM