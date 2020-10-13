Obez bireylerin koronavirüse yakalanma riski 7 kat daha fazla!
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzman diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, obez bireylerinn koronavirüse yakalanma riskinin daha fazla olduğunu dile getirdi.
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzman diyetisyeni Anıl Çiğdem Uygur, sosyal izolasyon döneminde çoğu ailede düzenli yemek, sofra kurma, mutfakta geçirilen sürenin artması gibi nedenlerle kilo artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. İzolasyon döneminde yaşanan stresin, uyku düzensizliklerine yol açtığını kaydeden Uygur, hareketsizliğin obeziteye neden olduğunu belirtti.
Okulların kapalı kaldığı süre boyunca çocuk ve ergenlerin fiziksel aktivite düzeylerinin düştüğünü anlatan Uygur, "Televizyon ve bilgisayar oyunları, hareketsizliğe ve uyku düzensizliklerine sebep olmakta, şekerle tatlandırılmış içecek tüketimini artırmaktadır. Obez çocukların A, E ve C vitamininden zengin olan sebze ve meyve tüketimleri düşüktür.
Bu vitaminlerin yetersiz alınması, bağışıklık yanıtını düşürmektedir. Obezite ve obezite ile ilişkili hastalıkların Covid-19 için risk oluşturuyor.
Mart ayından bu yana, obezite ve Covid-19 arasındaki ilişki biliniyor. Beden Kitle İndeksi (BKİ) 35’in üzerinde olan bireyler ile 25’in altında olan bireylerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, obez bireylerin koronavirüse yakalanma riskinin 7 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Hastalığa yakalanma oranları gibi, entübasyon oranları da yüksektir ve obezler yoğun bakımda daha uzun süre kalmaktadır. Obez bireylerin başka sağlık problemleri de olduğu için, bu kişilerde koronavirüs daha ağır bir tablo ile seyretmektedir.” şeklinde konuştu.