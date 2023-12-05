Obruk tehlikesinde İç Anadolu'nun ardından, sıra Güneydoğu'da
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 11 ilimizi yerle bir edip 60 bine yakın canı kaybettiğimiz asrın felaketinin ardından Batman'da tespit edilen ve çapı 100 metreyi bulan obruk büyük paniğe yol açarken uzmanlar obruk tehlikesinin İç Anadolu'nun ardından Güneydoğu Anadolu'yu sardığını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Batman'da, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu. Bölgede incelemelerde bulunup, obruk tehlikesine dikkati çeken Diyarbakır Jeoloji Mühendisleri Odası 2’nci Başkanı Dr. Mehmet Şefik İmamoğlu, "Depremin, alt tarafından çökmek üzere olan oluşumları harekete geçirmesi ile obrukların oluşması daha da hızlanır. Şu anda en tehlikeli obruk sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'nde Konya yöresinin olduğu alanlar, birinci sıradadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi de artık ikinci sıra da diyebiliriz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ardından Batman'ın Beşiri ilçesinin 25 kilometre uzaklığındaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu.
Obruk çevresinde de çok sayıda eski oluşumlu dairesel yapılar tespit edildi. Diyarbakır Jeoloji Mühendisleri Odası 2'nci Başkanı Dr. Mehmet Şefik İmamoğlu, depremlerin obruk oluşumunu hızlandırdığını, yaptıkları incelemelerde özellikle Batman ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesi arasında hızlı ve tehlikeli obruk oluşumları gördüklerini söyledi.
İmamoğlu, Diyarbakır'dan Siirt'e kadar olan mesafede obrukların oluşma tehlikesine dikkat çekip, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin obruk tehlikesi bakımından İç Anadolu'dan sonra ikinci sırada olduğunu belirtti.