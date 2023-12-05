Obruk tehlikesinde İç Anadolu'nun ardından, sıra Güneydoğu'da

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Batman'da, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu. Bölgede incelemelerde bulunup, obruk tehlikesine dikkati çeken Diyarbakır Jeoloji Mühendisleri Odası 2’nci Başkanı Dr. Mehmet Şefik İmamoğlu, "Depremin, alt tarafından çökmek üzere olan oluşumları harekete geçirmesi ile obrukların oluşması daha da hızlanır. Şu anda en tehlikeli obruk sıralamasında İç Anadolu Bölgesi'nde Konya yöresinin olduğu alanlar, birinci sıradadır. Güneydoğu Anadolu bölgesi de artık ikinci sıra da diyebiliriz" dedi.