Ocak 2025 maaşları tek tek hesaplandı: Emekli ve memurlar ne kadar zam alacak?
Milyonlarca emekli ve memur yeni yılda ne kadar zam alacağını merak ediyor. İşte enflasyon beklentilerine göre maaş hesabı...
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranında belirleyici olan enflasyon rakamları milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Maaş zam oranının netleşmesi için geriye ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verileri kaldı. Peki Ocak 2025'te emekli ve memurlar ne kadar zam alacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde TÜFE yüzde 2,97 artarken, yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi. Yıllık TÜFE böylece 14 ay sonra yüzde 50 seviyesinin altına indi. Yıllık enflasyon 2021'den sonra ilk kez politika faizinin de altına gerilemiş oldu.
Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 8,92'lik zam farkını elde etmiş oldu. Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,99 enflasyon daha oluşması gerekiyor.
Geriye Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaşlara gelecek net zam belli olacak.
Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu orana göre, ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.