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  4. Ocak ayında bahar havası: Güneşi gören sahile koştu

Ocak ayında bahar havası: Güneşi gören sahile koştu

Ocak ayının son günlerinde yaşanan bahar havası devam devam ederken güneşi gören herkes kendisini sahile attı.

Ocak ayında bahar havası: Güneşi gören sahile koştu - Resim: 1

Ocak ayının son günleri olmasına rağmen hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Antalya'da güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, parklar, mesire alanlarını ve sahil bandını doldurdu.

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Ocak ayında bahar havası: Güneşi gören sahile koştu - Resim: 2

TATİLCİLER AKIN ETTİ
Cuma günü okulların ara tatile girmesiyle birlikte çevre illerden gelen tatilciler ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

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Ocak ayında bahar havası: Güneşi gören sahile koştu - Resim: 3

DENİZE GİRİP, GÜNEŞLENDİLER
Sahilde güneşlenenlerin yanı sıra denize girip yüzenler göze çaptı. Sahilde yürüyüş ve spor yapanların dışında çok sayıda kişi bisiklete bindi. Bazı turistler ise sörf yaptı.

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Ocak ayında bahar havası: Güneşi gören sahile koştu - Resim: 4

KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'PAZAR' KEYFİ

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