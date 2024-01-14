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  4. Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar

Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar

Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın ocak ayının ortasında yerli ve yabancılar denize girdi.

Kaynak: DHA
Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar - Resim: 1

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkisini gösteriyor. 

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Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar - Resim: 2

Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 19,5 derece, nem oranı ise yüzde 31 ölçüldü. 

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Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar - Resim: 3

Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti. 

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Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar - Resim: 4

Sahile gelenlerden bazıları yüzdü, bazıları da piknik yaptı. 

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