Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar
Yurt genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın ocak ayının ortasında yerli ve yabancılar denize girdi.
Kaynak: DHA
Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da sıcak hava etkisini gösteriyor.
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Antalya'da hava sıcaklığı 16, deniz suyu sıcaklığı 19,5 derece, nem oranı ise yüzde 31 ölçüldü.
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Sıcak ve güzel havayı fırsat bilen yerli ve yabancılar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitti.
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Sahile gelenlerden bazıları yüzdü, bazıları da piknik yaptı.
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