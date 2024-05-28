OceanGate faciasından 1 yıl sonra Titanik'e dalış
ABD'li milyarder Larry Connor, Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey ile birlikte, iki kişilik bir denizaltıyla Titanik'in enkazına dalış yapacaklarını duyurdu.
Filmlere konu olan ünlü gemi Titanik'in enkazına düzenlediği dalış sırasında patlayarak 5 kişiye mezar olan Titan denizaltısı hala hafızalarda… Trajik kazanın üzerinden bir yıl geçmişken, ABD'li bir milyarder Titanik'in enkazına yeni bir dalış için harekete geçti.
ÜNLÜ MİLYARDER TİTANİK'İN ENKAZINA DALIŞ YAPACAK
Ohio'lu gayrimenkul yatırımcısı Larry Connor, OceanGate gemisinin felaketle sonuçlanan yolculuğunun ardından endüstrinin artık daha güvenli olduğunu kanıtlamak için deniz aracını Titanik'in derinliklerine götürmeyi planlıyor.Connor Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, Triton Submarines'in kurucu ortağı Patrick Lahey ile birlikte iki kişilik bir denizaltı ile Titanik'in enkazına dalış yapacaklarını açıkladı:
"Dünyadaki tüm insanlara okyanusun son derece güçlü olduğunu göstermek istiyorum. Eğer doğru şekilde yaklaşırsanız son derece harika ve keyifli bir tecrübe olabilir"
20 MİLYON DOLARA MAL OLDU! "5 YIL ÖNCE BÖYLE BİR DENİZALTI YAPILAMAZDI"
Triton Submarines, 'Triton 4000/2 Abyssal Explorer' adlı bir denizaltı tasarladı. 20 milyon dolarlık denizaltının yolculuğu defalarca gerçekleştirebilecek kapasitede olduğu öne sürülüyor."Patrick bunu on yılı aşkın bir süredir düşünüyordu. Ancak elimizde yeterli malzeme ve teknoloji yoktu," diyen Connor bu denizaltıyı 5 yıl önce yapmanın mümkün olmadığını iddia ediyor