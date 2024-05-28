OceanGate faciasından 1 yıl sonra Titanik'e dalış

20 MİLYON DOLARA MAL OLDU! "5 YIL ÖNCE BÖYLE BİR DENİZALTI YAPILAMAZDI"





Triton Submarines, 'Triton 4000/2 Abyssal Explorer' adlı bir denizaltı tasarladı. 20 milyon dolarlık denizaltının yolculuğu defalarca gerçekleştirebilecek kapasitede olduğu öne sürülüyor."Patrick bunu on yılı aşkın bir süredir düşünüyordu. Ancak elimizde yeterli malzeme ve teknoloji yoktu," diyen Connor bu denizaltıyı 5 yıl önce yapmanın mümkün olmadığını iddia ediyor