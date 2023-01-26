Odessa, Dünya Mirası Listesi'ne alındı

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, sosyal medya hesabından Odessa'nın tarihi merkezinin Dünya Mirası Listesi'ne alınmasına ilişkin tweeti alıntılayarak, Odessa'yı "sinemaya, edebiyata ve sanata damgasını vurmuş, özgür bir şehir, bir dünya şehri, efsanevi bir liman" olarak nitelendirdi.