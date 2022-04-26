Odessa'dan kaçış: Tren istasyonuna akın ettiler
Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Odessa'yı terk etmek isteyen Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etti.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta iki ay geride kalırken, Ukraynalıların ülkelerinden ayrılmak için tren istasyonlarına gösterdiği talep her geçen gün artıyor.
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Odessa kentindeki Ukraynalılar, tren istasyonuna akın ederken, Odessa-Przemysl treniyle ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmeyi planlayan Ukraynalıları uğurlamaya yakınları geldi.
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Ülkedeki zor günlerden uzaklaşmaya çalışan Ukraynalıları uğurlamaya gelen yakınları ise duygusal anlar yaşadı.
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TREN İSTASYONUNDAN KARELER..
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