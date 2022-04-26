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Odessa'dan kaçış: Tren istasyonuna akın ettiler

Ukrayna-Rusya savaşı dolayısıyla Odessa'yı terk etmek isteyen Ukraynalılar, tren istasyonlarına akın etti.

Odessa'dan kaçış: Tren istasyonuna akın ettiler - Resim: 1

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşta iki ay geride kalırken, Ukraynalıların ülkelerinden ayrılmak için tren istasyonlarına gösterdiği talep her geçen gün artıyor.

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Odessa'dan kaçış: Tren istasyonuna akın ettiler - Resim: 2

Odessa kentindeki Ukraynalılar, tren istasyonuna akın ederken, Odessa-Przemysl treniyle ülkenin batısına ve Polonya'ya gitmeyi planlayan Ukraynalıları uğurlamaya yakınları geldi.

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Odessa'dan kaçış: Tren istasyonuna akın ettiler - Resim: 3

Ülkedeki zor günlerden uzaklaşmaya çalışan Ukraynalıları uğurlamaya gelen yakınları ise duygusal anlar yaşadı.

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Odessa'dan kaçış: Tren istasyonuna akın ettiler - Resim: 4

TREN İSTASYONUNDAN KARELER..

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