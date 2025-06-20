ODTÜ'de dansözlü mezuniyet töreni olay oldu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet törenine öğrenciler dansöz getirdi. Dansözün göbek attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: İHA
Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), öğrencilerin mezuniyet törenine dansöz getirmesi sosyal medyada gündem oldu.
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İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde dansözle dans eden ODTÜ'lü mezunlar dikkat çekti.
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Öte yandan, dansözü içeri alan öğrencilerin birçok fakülteden bir araya gelen öğrenciler olduğu öğrenildi. Dansöz oynatılan görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Üniversitede dansözün ne işi var?'' diyerek tepkisini dile getirdi.
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