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ODTÜ'de dansözlü mezuniyet töreni olay oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezuniyet törenine öğrenciler dansöz getirdi. Dansözün göbek attığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: İHA
ODTÜ'de dansözlü mezuniyet töreni olay oldu - Resim: 1

Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), öğrencilerin mezuniyet törenine dansöz getirmesi sosyal medyada gündem oldu.

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ODTÜ'de dansözlü mezuniyet töreni olay oldu - Resim: 2

 İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi B binası önünde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde dansözle dans eden ODTÜ'lü mezunlar dikkat çekti. 

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ODTÜ'de dansözlü mezuniyet töreni olay oldu - Resim: 3

Öte yandan, dansözü içeri alan öğrencilerin birçok fakülteden bir araya gelen öğrenciler olduğu öğrenildi. Dansöz oynatılan görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 

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ODTÜ'de dansözlü mezuniyet töreni olay oldu - Resim: 4

Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Üniversitede dansözün ne işi var?'' diyerek tepkisini dile getirdi.

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