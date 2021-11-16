Odunun içinden çıkan figür görenleri hayrete düşürdü

Figürü görünce çok şaşırdığını söyleyen Alişan Köse, "Kışlık odunlarımızı hazırlıyorduk. Böyle bir figürle karşılaştık. Öncelikle bunu yaradan yüce Allah'a şükürler olsun. Yarattığı ne kötü ki; her şey güzel sonuçta. Sosyal medyada paylaştım, baya ilgi çekti. Bunu biz ayıcığa benzettik biz."