''Öfke kontrolü eğitimi'' toplantısında kavga çıktı

‘KAMERALAR ÖNÜNDE ŞOV YAPMAYALIM’

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise, “Göreve geldiğimizden beri en çok diyalog kurduğumuz kesim şoförlerdir. Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum. Şoför esnafı ile ilgili güzel bir iş başlatmak için geldim buraya. Burada kalacaksanız, kalma şeklinde konuşacaksınız. Eğer ayrılacaksanız Allah selamet versin. Bu işi biz düzenleyeceğiz. Şu anda seni bilgilendiriyorum. Biz kendi personelimizden başlıyoruz. Bu toplantıda sizler fikirler söyleyeceksiniz. Konuşmamı tamamlayınca sizlere söz verecektim. Ancak siz buraya gelirken provoke etmek için gelmişsiniz" diye konuştu.