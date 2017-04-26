Oğlu ve kardeşiyle birlikte öldürüldü

OĞLU VE KARDEŞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ



Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının 22 Nisan günü Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, İçişleri Bakanlığı'nca gri listede arananlar arasında bulunan 'Bedran Gundike Ramo' kod adlı Sait Tanıt'ın yerel kaynaklara göre Metina bölgesi öldürüldüğü belirtildi. Aynı kayraklar saldırıda ölen 5 terörist arasında örgütün Sincan sorumlusu olduğu belirtilen Sait Tanıt'ın yanısıra oğlu ve kardeşinin de bulunduğu bilgisini paylaştı.