Oğlunu kurtarırken can veren babanın ölümden 5 dakika önceki videosu

Eskişehir'den Bursa'nın İznik ilçesine tatil ve dinlenme amacıyla gelen ailenin mutlu günü, eşine ender rastlanan bir fedakarlık örneğiyle büyük bir trajediye dönüştü. Haber3.com asayiş masasının edindiği bilgilere göre; serinlemek amacıyla İznik Gölü'ne giren 52 yaşındaki emekli polis memuru S.Ç., suda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki oğlu Y.Ç.'yi hayatta tutabilmek uğruna kendi canını feda etti. 6 Haziran'da meydana gelen acı olay, gölde kıyıdan açılan küçük Y.Ç.'nin yüzmekte zorlanıp çırpınmaya başlamasıyla patlak verdi. Gözünün önünde evladının yaşam mücadelesi verdiğini gören kahraman baba S.Ç., hiç tereddüt etmeden suya atladı. Çocuğunu su yüzeyine iterek hayatta kalmasını sağlayan emekli polis, bu esnada yorularak göldeki akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların hızla yardıma koşmasıyla 8 yaşındaki Y.Ç. sudan sağ olarak çıkarılırken, gözden kaybolan S.Ç. için Mudanya Deniz Polisi ve dalgıç ekipleri seferber oldu. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kahraman babanın cansız bedenine ulaşıldı.