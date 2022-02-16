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  4. Oğlunun çizdiği resim hayatını değiştirdi: Görenler gözlerine inanamıyor

Oğlunun çizdiği resim hayatını değiştirdi: Görenler gözlerine inanamıyor

Avustralyalı bir anne, oğlunun bir okul projesi için çizdiği "şişman" yazılı resimden utandıktan sonra hayatını değiştirmeye karar verdi.

Oğlunun çizdiği resim hayatını değiştirdi: Görenler gözlerine inanamıyor - Resim: 1

Avustralya'nın Canberra şehrinde yaşayan Wndy Candlish, en büyük oğlunu okuldan almaya geldiğinde, öğrencilerin çizdiği ve sınıfın duvarlarına asılı resimleri gördü.

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Oğlunun çizdiği resim hayatını değiştirdi: Görenler gözlerine inanamıyor - Resim: 2

Dört çocuk annesi olan Wendy, "Hangisinin oğlumun olduğunu sormama gerek yoktu, bunu rahatlıkla görebiliyordum. Yüzüme atılan gerçek bir tokat ve ihtiyacım olan uyarı işaretiydi" diye anlatıyor o anı.

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Oğlunun çizdiği resim hayatını değiştirdi: Görenler gözlerine inanamıyor - Resim: 3

O andan sonra ne kadar sağlıksız beslendiğini ve vücuduna çok haksızlık ettiğini söyleyen 40 yaşındaki kadın, kilo vermeye karar verdi.

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Oğlunun çizdiği resim hayatını değiştirdi: Görenler gözlerine inanamıyor - Resim: 4

224 kiloya kadar çıkan Wendy, sıkı bir diyet ve sporla 75 kilo verdi.

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