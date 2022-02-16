Oğlunun çizdiği resim hayatını değiştirdi: Görenler gözlerine inanamıyor
Avustralyalı bir anne, oğlunun bir okul projesi için çizdiği "şişman" yazılı resimden utandıktan sonra hayatını değiştirmeye karar verdi.
Avustralya'nın Canberra şehrinde yaşayan Wndy Candlish, en büyük oğlunu okuldan almaya geldiğinde, öğrencilerin çizdiği ve sınıfın duvarlarına asılı resimleri gördü.
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Dört çocuk annesi olan Wendy, "Hangisinin oğlumun olduğunu sormama gerek yoktu, bunu rahatlıkla görebiliyordum. Yüzüme atılan gerçek bir tokat ve ihtiyacım olan uyarı işaretiydi" diye anlatıyor o anı.
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O andan sonra ne kadar sağlıksız beslendiğini ve vücuduna çok haksızlık ettiğini söyleyen 40 yaşındaki kadın, kilo vermeye karar verdi.
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224 kiloya kadar çıkan Wendy, sıkı bir diyet ve sporla 75 kilo verdi.
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