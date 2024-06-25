Oğlunun hakkını aramak için hukuk fakültesin bitiren ev hanımı hakim olmayı hedefliyor
Biri otizmli, 3 çocuk annesi kadın, 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan büyük oğlu Canberk'in (18) hakkını aramak için eşiyle hukuk mücadelesi başlattı.
Konya'da 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan oğlunun dava sürecinin ardından kazandığı hukuk fakültesini birincilikle bitiren ev hanımı, hakim olup adalete hizmet etmek istiyor.
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Biri otizmli, 3 çocuk annesi Gülistan Sarkurt (39), 10 yıl önce trafik kazasında engelli kalan büyük oğlu Canberk'in (18) hakkını aramak için eşiyle hukuk mücadelesi başlattı.
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Dava sürecinde hak kayıpları yaşadıklarını düşünen Sarkurt, avukatlarının yeterli çabayı göstermediğini düşünerek hukuk fakültesi okumaya karar verdi.
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Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Sarkurt, büyük bir gayretle çalışarak, fakülteden birincilikle mezun oldu.
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