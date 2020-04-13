Oğlunun mezarını canlı yayınla izleyip dua etti
Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa'nın Hızmalı Mahallesinde yaşayan Seyit Ahmet Çakır, 65 yaş üzeri için getirilen yasak nedeniyle sokağa çıkamadı.
Haliliye Belediyesi, yaşı nedeniyle sokağa çıkması yasak olan Çakır'ın talebini değerlendirmeye aldı. Yapılan değerlendirmenin ardından evden çıkamayan Çakır'ın oğluna dua etmesi için iki ekip oluşturuldu. Bir ekip mezarlıkta vefat eden Mustafa Çakır'ın kabri başına giderken, diğer ekip ise Seyit Ahmet Çakır'ın evine gitti.
Mezarlıktaki belediye görevlileri cep telefonundan görüntülü arama yaparak diğer ekibin evine gittiği Seyit Ahmet Çakır ile görüşme yaptı. Oğlunun kabrini görüntülü olarak gören ve dua eden Çakır mutlu olurken, belediye görevlileri aynı zamanda vefat eden Mustafa Çakır'ın çiçek diktiği mezarını suladı. 20 gündür dışarı çıkamadığı için mezarlığa gidemediğini ve bu şekilde de olsa oğlunun kabrini görerek dua ettiğini söyleyen Seyit Ahmet Çakır, kendisine bu imkanı sunduğu için belediye görevlilerine teşekkür etti.
BELEDİYE GÖREVLİLERİ İLE TAVUKLARINA YEM BIRAKTI Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ve yasak nedeniyle sokağa çıkamayan 66 yaşındaki Kemal Hızar da aynı mahallede 4 tavuğu bulunan deposuna gidemeyince belediyeye başvurdu. Haliliye Belediyesi Beyaz Masa hattını arayarak yardım isteyen Hızar, tavuklarına yem veremediğini belirterek yardım istedi. Talep üzerine harekete geçen belediye görevlileri, Hızar'ı evinden alarak deposuna götürdü ve burada tavuklarına yem vermesini sağladıktan sonra yeniden evine bıraktı.