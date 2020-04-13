Oğlunun mezarını canlı yayınla izleyip dua etti

Mezarlıktaki belediye görevlileri cep telefonundan görüntülü arama yaparak diğer ekibin evine gittiği Seyit Ahmet Çakır ile görüşme yaptı. Oğlunun kabrini görüntülü olarak gören ve dua eden Çakır mutlu olurken, belediye görevlileri aynı zamanda vefat eden Mustafa Çakır'ın çiçek diktiği mezarını suladı. 20 gündür dışarı çıkamadığı için mezarlığa gidemediğini ve bu şekilde de olsa oğlunun kabrini görerek dua ettiğini söyleyen Seyit Ahmet Çakır, kendisine bu imkanı sunduğu için belediye görevlilerine teşekkür etti.