Oğlunun ölümüne dayanamayan ünlü model intihar etti
47 yaşındaki eski model Sam Ramplin, 17 yaşındaki oğlunu trafik kazasında kaybetmesinden 18 ay sonra intihar etti.
47 yaşındaki eski model Sam Ramplin, 18 ay önce oğlunu 17 yaşında trafik kazasında kaybetmesinin ardından kendini toparlayamadı ve intihar etti.
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Aynı zamanda Hollywood'un şov programı Tinseltown'u da sunan ünlü model, Batman oyuncusu Michael Keaton'la yaşadığı fırtınalı aşkla da gündeme gelmişti.
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İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Ramplin, 2019 yılında oğlu Denny'yi bir trafik kazasında kaybetmişti.
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Oğlunun ölümünün ardından kendisini toparlayamayan Ramplin, İspanya'nın Malaga kentindeki evinde kendini asarak hayatına son verdi.
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