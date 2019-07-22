Öğrencilerin gözü bu haberde ! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilerin gözü kira fiyatlarına çevrildi. İşte İstanbul'da üniversitelere yakın semtlerdeki ev kiraları...
Üniversite sınavlarının sona ermesi ve puanların açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de seçecekleri okulları belirlemeye başladılar.
Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, En çok tercih edilen üniversitelerin yer aldığı İstanbul’da öğrencilere kiralık daireler de ön plana çıkmaya başladı.
Yurtlarda kalmak istemeyen ve ailesinin maddi durumu iyi olan öğrenciler ev tutarak yaşamlarını sürdürüyor.