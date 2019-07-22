Öğrencilerin gözü bu haberde ! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

Okullarına ulaşımı kolay olan, sosyal çevreye yakın semtler öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Ev tutulduktan sonra da evin büyüklüğüne göre okuldan güvenilen arkadaşlar da eve dahil edilerek hem kira hem de faturalar paylaşılıyor ve böylece ailelerin üzerindeki yük azalmış oluyor.

