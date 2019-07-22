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  3. 22 Temmuz 2019 07:57

Öğrencilerin gözü bu haberde ! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilerin gözü kira fiyatlarına çevrildi. İşte İstanbul'da üniversitelere yakın semtlerdeki ev kiraları...

Öğrencilerin gözü bu haberde ! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

Üniversite sınavlarının sona ermesi ve puanların açıklanmasının ardından öğrenciler şimdi de seçecekleri okulları belirlemeye başladılar.

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Öğrencilerin gözü bu haberde ! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre, En çok tercih edilen üniversitelerin yer aldığı İstanbul’da öğrencilere kiralık daireler de ön plana çıkmaya başladı.

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Öğrencilerin gözü bu haberde ! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

Yurtlarda kalmak istemeyen ve ailesinin maddi durumu iyi olan öğrenciler ev tutarak yaşamlarını sürdürüyor.

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Öğrencilerin gözü bu haberde ! İşte İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları

Okullarına ulaşımı kolay olan, sosyal çevreye yakın semtler öğrenciler tarafından tercih ediliyor. Ev tutulduktan sonra da evin büyüklüğüne göre okuldan güvenilen arkadaşlar da eve dahil edilerek hem kira hem de faturalar paylaşılıyor ve böylece ailelerin üzerindeki yük azalmış oluyor.

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