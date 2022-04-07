Öğrenciler dikkat: Yaz tatili öncesi 19 gün tatil müjdesi

Hem de 1 hafta değil tam 9 gün tatil yapacaklar.

20 milyona yakın öğretmen ve öğrenci okullar ne zaman tatil olacak merak ederken, son dakika karar verildi. Yaz tatili öncesi öğretmen ve öğrenciler tam 19 gün tatil yapacaklar. Bu haber milyonlarca öğrenciyi sevince boğdu.