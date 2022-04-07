Öğrenciler dikkat: Yaz tatili öncesi 19 gün tatil müjdesi
Nisan ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler de ara tatil heyecanı başladı. İşte öğrenci ve öğretmenleri heyecanlandıran tatil gelişmesi...
Nisan 2022 ara tatil ise ne zaman başlayacağı merak konusuydu.
Pandemiden dolayı öğrenciler sadece 1.5 yıl uzaktan eğitim alabildi. Dolayısıyla bu yıl ara tatilin verilip verilmeyeceği de merak konusuydu. Öğrencilere güzel haber sonunda geldi.
Hem de 1 hafta değil tam 9 gün tatil yapacaklar.
20 milyona yakın öğretmen ve öğrenci okullar ne zaman tatil olacak merak ederken, son dakika karar verildi. Yaz tatili öncesi öğretmen ve öğrenciler tam 19 gün tatil yapacaklar. Bu haber milyonlarca öğrenciyi sevince boğdu.
Öğrenciler 8 Nisan 2022’de tatile bir haftalık ara tatile çıkıyor. Tatil 11 Nisan 2022’debaşlıyor ve 17 Nisan 2022’de sona eriyor. Ancak sadece bununla bitmiyor.
Kısa bir süre okula devam edecek olan öğrenciler daha sonra 2 ila 4 mayıs haftasında Bu sefer de Ramazan Bayramı tatiline çıkacak.