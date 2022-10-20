Öğrencilere 1.611 TL SED yardımı! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor

DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek ödemesi başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yönlendirecek sayfaya erişim yapılması gerekli. Sonrasında 'sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu' kısmına tıklanılmalı. Sağ üstte yer alan 'yeni başvuru' kısmında çıkan form doldurumalı ve onaylanmalı.