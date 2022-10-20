Öğrencilere 1.611 TL SED yardımı! Başvurular e-Devlet'ten yapılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL ödeme yapıldığını açıkladı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. İşte SED yardımı hakkında bilgiler...
Öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanması için 1.611 TL yardım sağlanıyor. İhtiyaç sahiplerine sağlanan aylık ödemeler 15 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek. e-Devlet üzerinden başvurusu yapılan yardım ödemeleri PTT üzerinden sağlanıyor.
ÖĞRENCİLERE DESTEK ÖDEMESİ
Maddi zorluk çeken ailelere 1.611 TL ödeme gerçekleştiriliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede çocuğu bulunan veliler başvuru yapabiliyor. Paralar yatmaya başladı Ödemelerin yatıp yatmadığı, hesaplara bakılarak kontrol ediliyor.
DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Destek ödemesi başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yönlendirecek sayfaya erişim yapılması gerekli. Sonrasında 'sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu' kısmına tıklanılmalı. Sağ üstte yer alan 'yeni başvuru' kısmında çıkan form doldurumalı ve onaylanmalı.
ÖDEMELER PTT'DEN ALINACAK
İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen bu ödemelerin başvurusu onaylandıktan sonra miktar PTT üzerinden alınacak.