Öğrencileri taşıyan midibüs şarampole uçtu: 25 yaralı
Antalya’ya geziye giden öğrencileri taşıyan midibüs, yağışlı havanın etkisi ile şarampole uçtu. Kazada 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücü yaralandı.
Kaynak: İHA
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Antalya’ya geziye giden ve Ortaca ilçesine dönüş yapan içinde 22 öğrenci, 2 öğretmen ve bir sürücünün bulunduğu midibüs, yağışlı havanın etkisi ile Göcek rampalarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.
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İçinde 2'si öğretmen, 22'si öğrenci bulunan İ.K. yönetimindeki midibüs, Göcek rampalarına geldiğinde yağışlı hava nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve şarampole yuvarlandı.
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Kazayı gören vatandaşlar, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine bölgeye Fethiye, Dalaman ve Ortaca’dan çok sayıda ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye ve Dalaman itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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