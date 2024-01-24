Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti
İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören 38 yaşındaki doçent doktor olduğu öğrenilen bir öğretim görevlisi 4 yaşındaki kızı ve 61 yaşındaki kayınvalidesini öldürüp boşanma aşamasındaki kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşini ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
Kaynak: DHA
Olay, saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Y.Y., boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. D.Y.'ın yaşadığı evin önüne geldi.
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Öğretim görevlisi, kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp, intihar etti
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Yılmaz, burada otomobilden inen kızı L.Y.'a, kayınvalidesi D.U.'ye ve eşi D.Y.'a tabancayla ateş etti. Y.Y. daha sonra aynı silahla kendini başından vurdu.
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Öğretim görevlisi, kızını ve kayınvalidesini öldürdü, eşini ağır yaralayıp, intihar etti
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