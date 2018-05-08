Öğretmen-öğrenci ilişkisi skandalları bitmiyor

Birçok ülkede her gün patlayan öğretmen-öğrenci rezaletlerine yenileri ekleniyor. 36 yaşındaki öğretmen Tiffany Eichler'in üç öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayınca tutuklandı. ABD Ohio'da yaşayan kadının, öğrencilerden biriyle lisedeki odasında ve otomobilinde birlikte olduğu ortaya çıktı. Olayı öğrenen aileler ise, öğretmenden para almak için şantaj yaptı.

