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  3. 08 Mayıs 2018 14:18

Öğretmen-öğrenci ilişkisi skandalları bitmiyor

Dünyada, özellikle ABD'de yaşanan öğretmen-öğrenci ilişkisi haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Öğretmen-öğrenci ilişkisi skandalları bitmiyor

Birçok ülkede her gün patlayan öğretmen-öğrenci rezaletlerine yenileri ekleniyor. 36 yaşındaki öğretmen Tiffany Eichler'in üç öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayınca tutuklandı. ABD Ohio'da yaşayan kadının, öğrencilerden biriyle lisedeki odasında ve otomobilinde birlikte olduğu ortaya çıktı. Olayı öğrenen aileler ise, öğretmenden para almak için şantaj yaptı.

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Öğretmen-öğrenci ilişkisi skandalları bitmiyor

Summer Michelle Hansen, beş ayrı öğrenciyle ilişkiye girmekten yargılanıyor. 31 yaşındaki öğretmenin beyzbol maçındaki iyi oyunun ödülü olarak öğrencilerinden biriyle seks yaptığı belirlendi.

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Öğretmen-öğrenci ilişkisi skandalları bitmiyor

İngilizce öğretmeni Diana Leigh Farnell, lisedeki öğrencilerinden biriyle yakalanınca mahkemeye çıkarıldı.

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Öğretmen-öğrenci ilişkisi skandalları bitmiyor

Carrie McCandless, lisedeki bir öğrencisiyle cinsel ilişkisi ortaya çıkınca 45 gün hapis yattı.

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