Öğretmen-öğrenci ilişkisi skandalları bitmiyor
Dünyada, özellikle ABD'de yaşanan öğretmen-öğrenci ilişkisi haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.
Birçok ülkede her gün patlayan öğretmen-öğrenci rezaletlerine yenileri ekleniyor. 36 yaşındaki öğretmen Tiffany Eichler'in üç öğrencisiyle cinsel ilişki yaşayınca tutuklandı. ABD Ohio'da yaşayan kadının, öğrencilerden biriyle lisedeki odasında ve otomobilinde birlikte olduğu ortaya çıktı. Olayı öğrenen aileler ise, öğretmenden para almak için şantaj yaptı.
Summer Michelle Hansen, beş ayrı öğrenciyle ilişkiye girmekten yargılanıyor. 31 yaşındaki öğretmenin beyzbol maçındaki iyi oyunun ödülü olarak öğrencilerinden biriyle seks yaptığı belirlendi.
İngilizce öğretmeni Diana Leigh Farnell, lisedeki öğrencilerinden biriyle yakalanınca mahkemeye çıkarıldı.