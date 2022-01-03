Öğretmen, polis, bekçi... Zamlı memur maaşları belli oldu

Milyonlarca memurun merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Aralık döneminde yüzde 13.58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36.08 oldu. Enflasyon rakamlarının ardından memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.