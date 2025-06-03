Öğretmen, polis, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı
TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zam oranı yüzde 14 oldu. İşte ünvanlara göre zamlı memur maaşları...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon mayıs ayında aylık yüzde 1.53, yıllık bazda ise yüzde 35.41 artış kaydetti. Enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşti. Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi eksi açıklanmadığı sürece memur ve memur emeklileri en az yüzde 14 oranında zam alacak.
Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.
Yüzde 14 oranındaki zamma göre polis, öğretmen, hemşire, profesör, memur, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi, mühendis gibi ünvanların alacağı zamlar belli oldu.
MAAŞLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR
Maaşlar memurların derecesine, öğrenim durumuna, çalıştıkları bölgeye, çocuk sayısına, dil tazminatına kadar birçok sebeple değişiklik gösterebilir. Bu nedenle memurlar hesaplama yaparken mevcut aldıkları maaşın yüzde 14'ünü hesaplamaları daha doğru olacaktır.
İşte memurların zamlı maaşları:
Şube müdürü(Üni. mez.) 1/4 : Mevcut maaş 66.329 / Zamlı 75.615 TL
Memur (Üni. mez.) 9/1: Mevcut maaş: 45.527 / Zamlı 51.901 TL
Uzman öğretmen 1/4: Mevcut maaş: 58.634 / Zamlı: 66.843 TL
Öğretmen 1/4: Mevcut maaş 52.906 / Zamlı 60.313 TL
Başkomiser 3/1: Mevcut maaş 65.070 / Zamlı 74.180 TL