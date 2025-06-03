Öğretmen, polis, doktor... Zamlı memur maaşları tek tek hesaplandı

Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.

Yüzde 14 oranındaki zamma göre polis, öğretmen, hemşire, profesör, memur, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi, mühendis gibi ünvanların alacağı zamlar belli oldu.