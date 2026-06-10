Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...
Ege Üniversitesi mezunu kimyager ve eski iş insanı 62 yaşındaki Ali Bektaş, iflas ettikten sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Yüzde 82 engelli raporuyla devletin sağladığı ücretsiz seyahat hakkını kullanan Bektaş, Türkiye'yi trenlerle dolaşarak hayata tutunuyor.
Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu Ali Bektaş'ın hayat hikayesi, zirveden sokaklara uzanan çarpıcı bir yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Bir dönem öğretmenlik yapan ve kendi kimya şirketini kurarak patronluğa yükselen Bektaş, yaşadığı mali krizin ardından tüm servetini kaybederek evsiz kaldı. Haber3.com olarak, hayata küsmek yerine devletin sunduğu imkanlarla Türkiye'yi trenlerle dolaşan Bektaş'ın Manisa durağındaki ibretlik açıklamalarını ve umut dolu yaşam felsefesini sizlerle paylaşıyoruz.
İflasının ardından sokaklarda yaşamaya başlayan Ali Bektaş, sahip olduğu yüzde 82 engelli raporu sayesinde devletin sağladığı ücretsiz ulaşım hakkından yararlanıyor. Sokakta sabit bir yerde kalmak yerine trenlerle şehir şehir gezmeyi tercih eden Bektaş'ın son durağı Manisa oldu. Bektaş, bu yolculukların amacını şu sözlerle özetliyor: "Sosyal bir kaza sonrası şirketim battı ve yıkıldım. Sokaklarda kalmamın bir parçası da engelli kimliğimle yaptığım tren yolculuklarıdır. Manisa'ya biraz soluklanmak ve kenti tanımak için geldim."
"Sokaklarda Yaşamak Allah'ın Emri Değil, İnsan Hatasıdır"
Eğitimli bir birey olarak sokak hayatını sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendiren eski kimyager, evsizlik sorununun sadece Türkiye'ye değil, İngiltere ve ABD gibi gelişmiş ülkelere de ait küresel bir sorun olduğunu vurguluyor.
Bektaş'ın sokak yaşamına dair çarpıcı tespitleri şunlar:
Bağımlılık Uyarısı: Sokakta yaşayan insanların büyük bir kısmının alkol ve uyuşturucu batağında olduğunu belirten Bektaş, bu durumla bireysel mücadelenin yetersiz kaldığını ve devletin daha fazla müdahil olması gerektiğini ifade ediyor.
Devletin Sosyal İmkanları: Son 20 yılda Türkiye'de engellilere ve yaşlılara Avrupa ülkelerinden ve ABD'den bile daha fazla imkan sunulduğunu belirterek, hayata tutunmasında bu desteklerin öneminin altını çiziyor.