Öğretmenlikten patronluğa, patronluktan sokaklara, sokaklardan trenlere...

İflasının ardından sokaklarda yaşamaya başlayan Ali Bektaş, sahip olduğu yüzde 82 engelli raporu sayesinde devletin sağladığı ücretsiz ulaşım hakkından yararlanıyor. Sokakta sabit bir yerde kalmak yerine trenlerle şehir şehir gezmeyi tercih eden Bektaş'ın son durağı Manisa oldu. Bektaş, bu yolculukların amacını şu sözlerle özetliyor: "Sosyal bir kaza sonrası şirketim battı ve yıkıldım. Sokaklarda kalmamın bir parçası da engelli kimliğimle yaptığım tren yolculuklarıdır. Manisa'ya biraz soluklanmak ve kenti tanımak için geldim."