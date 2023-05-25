Oğuzhan Uğur'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu yorumu: Sinir bozucu bir sakinlik var

"Kemal bey'de sinir bozucu bir sakinlik var"

Özdemir, Uğur'a, "Biraz anlatır mısın, Kemal nasıldı, heyecanlı mıydı? Sen nasıl buldun diğer 15 programa göre baktığında nasıldı? Neler yaşandı kamera arkasında?" şeklinde bir soru yöneltti. Bunun üzerine Uğur, "Diğer konuklarımız elbette çok heyecanlılardı, programın fazla izleneceğinin farkındalardı, bu heyecan bir şekilde gözlerinden okunuyordu ama Kemal Bey’de sinir bozucu bir sakinlik var. Salon yükselse de alçalsa da… Bazen çünkü sahneyi idare eden adam, oraya sorular sorulsun diye gelse bile, o tansiyonu gözlemler ve vücut diline yansıtır, jestlerine yansıtır, tansiyon düşerse, insanlar sıkılmaya başlarsa onu vücut diline yansıtır, insanlar yükselirse, sinirlenirse onu vücut diline yansıtır. Daha yüksek sesle konuşur, jestlerine yansıtır falan. Kemal Bey inanılmaz stabildi programda. Dedi ki belli ki bana çok şey sorulacak, çünkü internette dönüp dolaşan fazla soru vardı zaten kendisiyle ilgili ya da ithamlar vardı. Bunların farkındaydı, bunları iyi okumuşlar. Öncelikle tebrik ediyorum ekibini. Çünkü bu programa gelmeden evvel, bu bir ekip çalışması tabii ki. Siyasi liderlerin ya da parti temsilcilerinin ekipleri sosyal medyayı çok iyi incelemeli. Kemal Bey’in ekibi sosyal medyayı çok iyi incelemiş." dedi.