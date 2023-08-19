Okul alışverişi iki kat zamlandı! İşte okul alışverişinin bu seneki maliyeti

Sözcü’den Deniz AYHAN'ın haberine göre; Bu kapsamda geçen yıl 3.296 TL'ye mal olan okul masraflarının, bu yıl yüzde 105'lik artış ile 6.755 TL'ye kadar yükseldiği ortaya çıktı. “Veliler, dudak uçuklatan masrafları düşünüyor” ifadelerini kullanan Karakoz, “Defter, kalem, çanta, ayakkabı, servis ve kantin masrafına kadar birçok ürün ve hizmette çok yüksek artışlar oldu.