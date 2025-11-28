Okul bahçesindeki vahşette eli kanlı caninin cezası belli oldu
Edirne'de 15 yaşındaki Duru'yu okul bahçesinde tabancayla vurarak ölümüne neden olan 18 yaşındaki sanık 2 farklı suçtan toplam 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadı.
Olay, geçen yıl 17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Edirne'de Fatih Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde oturan 5 kişilik arkadaş grubundan K.C.A., yanında getirdiği tabancayı çıkardı. K.C.A., tabancayı arkadaşlarına gösterip, oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Duru P.'nın göğsüne isabet etti. Duru P., kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru P., kurtarılamadı. Polis, lise öğrencisi K.C.A.'yı gözaltına alırken, olay yerinde bulunanların da ifadesine başvurdu. Şüpheli K.C.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin 9 sayfalık iddianame hazırlandı. Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, K.C.A. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. K.C.A.'nın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezasının 18 ila 24 yıla indirilmesi talep edilen iddianamede, 'Ruhsatsız silah bulundurması' nedeniyle de 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplam 23 yıldan 32 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi. Cinayetin işlendiği tarihte sanık K.C.A.'nın 17 yaşında olduğu belirtildi.
Tutuklu sanık K.C.A.'nın yargılanmasına Edirne 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Duru P.’nın babası C.P. ve annesi Sıla Lale ile taraf avukatları katıldı. Sanık K.C.A., duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada tanıklar dinlenirken, sanık K.C.A. olayın kaza sonucu yaşandığını belirterek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından K.C.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından heyet, sanığın olayın işlendiği tarihte 18 yaşını doldurmasına 1 ay kalması nedeniyle bu cezayı en üst sınır olan 24 yıl hapse çevirdi. Heyet cezada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamazken, vahim nitelikte 'Ruhsatsız silah bulundurmak'tan da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık, toplam 27 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Duru'nun ailesinin avukatı Süleyman Eren, karar nedeniyle mahkeme heyetine teşekkür etti. Eren, "Şahsen bir avukat olarak mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı, bilinçli bir yargılama oldu. Yargılama neticesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yaş küçüklüğü sebebiyle 18 ile 24 yıl arasına cezasının indirilmesi gerekiyordu. Hem Yargıtay kararları hem vicdani duygular sebebiyle biz bu cezanın 24 yıl olarak hükmedilmesini talep ettik. Nitekim heyet de bu yönde karar oluşturdu. 24 yıl hapis cezası aldı cinayet suçundan. Bunun yanında vahim nitelikteki ruhsatsız silah bulundurma suçundan 5 ila 8 yıl arasındaki cezadan 5 yıl ceza verildi. Tabii yine her zamanki gibi üçte birlik bir indirim yaş küçüklüğü sebebiyle yapıldı. Toplam olarak 27 yıl 4 aylık bir cezası var. Tek dileğim, bu cezanın anne ve babanın içlerine birazcık su serpmesi, biraz ferahlatması. Hiçbir ceza kızımızı geri getirmiyor tabii" diye konuştu.