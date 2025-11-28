Okul bahçesindeki vahşette eli kanlı caninin cezası belli oldu

Duru'nun ailesinin avukatı Süleyman Eren, karar nedeniyle mahkeme heyetine teşekkür etti. Eren, "Şahsen bir avukat olarak mahkeme heyetine teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı, bilinçli bir yargılama oldu. Yargılama neticesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Yaş küçüklüğü sebebiyle 18 ile 24 yıl arasına cezasının indirilmesi gerekiyordu. Hem Yargıtay kararları hem vicdani duygular sebebiyle biz bu cezanın 24 yıl olarak hükmedilmesini talep ettik. Nitekim heyet de bu yönde karar oluşturdu. 24 yıl hapis cezası aldı cinayet suçundan. Bunun yanında vahim nitelikteki ruhsatsız silah bulundurma suçundan 5 ila 8 yıl arasındaki cezadan 5 yıl ceza verildi. Tabii yine her zamanki gibi üçte birlik bir indirim yaş küçüklüğü sebebiyle yapıldı. Toplam olarak 27 yıl 4 aylık bir cezası var. Tek dileğim, bu cezanın anne ve babanın içlerine birazcık su serpmesi, biraz ferahlatması. Hiçbir ceza kızımızı geri getirmiyor tabii" diye konuştu.