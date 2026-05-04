Okul çevresinde korku dolu anlar: Peş peşe ateş edildi

Valilik: Okula yönelik bir şey yok

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" denildi.