Okul çevresinde korku dolu anlar: Peş peşe ateş edildi
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde okul çevresinde peş peşe ateş edildi. Öğrenci ve veliler korku dolu anlar yaşarken, o anlar kameraya yansıdı. Valilik, okula yönelik bir saldırı olmadığını açıkladı.
İlçenin Fabrika Mahallesi'nde ortaokul ve anaokulunun olduğu bölgede kimliği belirsiz şahıs, silahla etrafa ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler ve veliler, korku dolu anlar yaşadı.
Görgü tanığı Yunus Gençer, okuldan çocuğunu alacağını söyleyerek, "Buradan gelip dükkanlara sıktı. Karşı karşıya kaldım, aramızda 15-20 metre vardı. Elinde pompalı tüfek vardı, kadınlar kaçtı. Polis gelip yakaladı" dedi.
Valilik: Okula yönelik bir şey yok
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" denildi.