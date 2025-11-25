  1. Anasayfa
  4. Tatlı değil zehir satmışlar... Okul kantininden tatlı yiyen 8 öğrenci hastanelik oldu!

Bursa'da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tatlısı tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi. 

Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 

