Okul kantininden tatlı yiyen 8 öğrenci hastanelik oldu
Bursa'da bir okulda satılan tarihi geçmiş profiterol tatlısı tüketen 8 öğrenci, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi.
1 / 6
Edinilen bilgiye göre, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen bazı öğrenciler, kısa süre içinde mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başlayınca öğretmenler durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verdi.
2 / 6
Okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, şikayeti olan 8 öğrenciye okulda yaptığı ilk müdahalelerin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
3 / 6
Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
4 / 6