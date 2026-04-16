Okul saldırısında şok ayrıntı: ''Eski müdür yardımcısı aramadan içeri almıyordu''

ÇÖMEZ: ÇOCUĞUN BÜTÜN AYRINTILARINI BİLEN YÖNETİM NEDEN GÖREVDEN ALINDI

Daha sonra açıklama yapan Turhan Çömez, okula gelmeden önce hastaneye uğrayıp yaralı öğrencileri ziyaret ettiğini belirtti. Olayla ilgili cevap bekleyen bir soru olduğunu ifade eden Çömez, şunları söyledi:

“Sorgulamamız gereken konular var. Asıl bulunma sebebimiz, bu hadiseler başka bir defa daha gerçekleşmesin. Sorumlular varsa ortaya çıkarılsın. Millet adına hesap sormak için geldik. 14 yaşında bir çocuk silaha nasıl ulaşır? 5 silah ve 7 şarjörü değiştirebilecek nasıl kapasiteye ulaşır? Bu çocuğun elinde kalem olması lazım. 14 yaşındaki bir çocuktan nasıl bir cani bir katil çıkabilir? Silahlara nasıl ulaştı? Biz bunun peşindeyiz. Bu çocuk emniyet müdürlüğüne ait olduğunu öğrendiğimiz bir poligonda nasıl atış yapabilir? 14 yaşındaki çocuğun eline nasıl silah verilir? Bu çocuğun bazı psikolojik sorunlarının olduğu konuşuldu, paylaşıldı. Ailesi tarafından paylaşıldı. Okul yönetimi aileyi de uyardı. Hassasiyet gösterdi, ‘Tedbir alın, gerekeni yapın’ dedi. Gereken yapılmadı. Son derece profesyonel şekilde okul basıldı, küçücük çocuklar ve onları korumak için onların üzerine kapanan bir öğretmen katledildi. Bir ay önce bu okulun yöneticileri, müdürü, müdür yardımcıları, öğretmenleri neden görevden alınmıştır? Bunu ailelere soracağım. Okulu yıllardır tanıyan, haklarında hiçbir şikayet bulunmayan, bütün ayrıntıları bilen ve bu katliamı yapan çocuğun bütün ayrıntılarını bilen yönetim neden görevden alınmıştır? Eski yönetim çocuğun durumunu bildiği için ilgili yerleri ve aileleri uyardı. Bu çocuk uzun süre oyun konsolu karşısında zaman geçiren çocuktu. Okulda sıkıntıları vardı. Son derece haklı ve yerinde bir uygulama ile bu çocuğun her gün okula girişinde üzeri ve çantası aranıyordu, yönetim tarafından. Ne oldu eski yönetim görevden alındı da bu katliam gerçekleştirildi?”