Okul tuvaletinde akran zorbalığı: Biri dövdü, diğerleri görüntü çekti
Düzce'de, ortaokulda 3 öğrenci, aynı okulda eğitim gören 13 yaşındaki bir öğrenciyi tuvalette sıkıştırdı. İçlerinden biri çocuğu darbederken, diğerleri de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: DHA
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Olay, dün Azmimilli Mahallesi’ndeki Azmimilli Ortaokulu’nda meydana geldi. 8’inci sınıf öğrencileri M.U., C.B. ve K.Y., aynı okulda eğitim gören U.C.’yi okul tuvaletinde sıkıştırdı. M.U. isimli çocuk, "Bir daha Hasan’ın sevgilisine yazarsan var ya, özür dile" diyerek U.C.’ye tokat attı.
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M.U.’nun yanındaki arkadaşları C.B. ve K.Y. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından darp görüntüsü, okuldaki arkadaşlar arasında yayıldı.
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Görüntünün ortaya çıkması sonrası okul yönetimi, durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile polise bildirdi. 3 çocuk hakkında okuldan uzaklaştırma kararı verildi, polis de adli soruşturma başlattı.
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