Okul tuvaletinde çektiği fotoğraf öğretmeni işinden etti
ABD'de bir okulda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan kadın, okul tuvaletinde bluzunu kaldırarak verdiği poz ifşa edilince işinden oldu.
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki bir okulda görev yapan öğretmen Brenna Percy'nın okulun tuvaletinde çıplak fotoğraf çekerek OnlyFans uygulaması üzerinden hayranlarına sattığı ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraf Twitter'da bir kişi tarafından paylaşılınca, öğretmeni tanıyıp fotoğrafları okul yönetimine attı.
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OKULDAN ATILDI
Fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından okul yönetimi, öğretmenin okul ile ilişkisinin kesildiği açıkladı. Hakkında soruşturma açılan öğretmen, ömür boyu meslekten men edilme tehlikesiyle karşı karşıya.
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Daha önce de kocası ile sınıfta ilişkiye girerken çektiği videoyu aynı şekilde hayranlarına satan kadın öğretmen ve kendisi gibi öğretmen olan kocası da ömür boyu öğretmenlik mesleğinden men cezası almıştı.
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