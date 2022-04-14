Okula giden çocuğu sokak köpekleri paramparça etti!

Babaannesi eve dönmek için torunundan ayrılırken, Ö.E.K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyan babaannesi ve çevredekiler yardımına koştuğu çocuktan köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. O sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı