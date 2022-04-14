Okula giden çocuğu sokak köpekleri paramparça etti!
Bursa'da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırdığı 10 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir motosikletli tarafından kurtarıldı. Başı, kolları ve bacaklarından yaralanan çocuğun vücuduna 80 dikiş atıldığı belirtildi.
Olay, 8 Nisan'da, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü Gündoğdu İlkokulu'na, mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ö.E.K., babaannesiyle evden çıktı. Çocuk bir süre sonra babaannesinin eve dönmesini söyledi.
Babaannesi eve dönmek için torunundan ayrılırken, Ö.E.K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyan babaannesi ve çevredekiler yardımına koştuğu çocuktan köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. O sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı
. Çevredekiler, kanlar içinde kalan ve vücudunun birçok yeri parçalanan Ö.E.K.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kafasında pençe izleri bulunan, kolları ve bacaklarında 30'dan fazla ısırığa bağlı derin yara oluşan Ö.E.K., ameliyata alındı. Vücuduna yaklaşık 80 dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.