Okula gitmeyince ortaya çıktı! Ayşegül öğretmen evinde ölü bulundu
Batman'ın Gercüş ilçesinde kendisinden haber alınamayan öğretmen Ayşegül Y. (35), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
1 / 6
Hafta sonu boyunca Ayşegül Y.’ya ulaşamayan yakınları ve arkadaşları, genç öğretmenin bu sabah mesaiye de gelmemesi üzerine endişelenerek durumu yetkililere bildirdi.
2 / 6
Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki eve giden ve kapıyı açamayan yakınlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi.
3 / 6
Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, yerde Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
4 / 6