Okulda kabus! Ders sırasında sınıf çöktü: Öğrenciler suya gömüldü
Tayland’da bir okulda ders esnasında sınıfın zeminin çökmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı.
Kaynak: İHA
Tayland'ın Chonburi eyaletinde bir lisede ders esnasında sınıfın zemini çöktü.
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Olay sırasında sınıfta bulunan 30 öğrenci çöken zeminle birlikte suya düşerken, kazada iki öğrencinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
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Bir su kanalının yanında kurulan ve 47 yıllık olduğu öğrenilen okul binası, yaşanan kaza sonrası tamamen boşaltılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı.
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