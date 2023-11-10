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Okulda kabus! Ders sırasında sınıf çöktü: Öğrenciler suya gömüldü

Tayland’da bir okulda ders esnasında sınıfın zeminin çökmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Kaynak: İHA
Okulda kabus! Ders sırasında sınıf çöktü: Öğrenciler suya gömüldü - Resim: 1

Tayland'ın Chonburi eyaletinde bir lisede ders esnasında sınıfın zemini çöktü.

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Okulda kabus! Ders sırasında sınıf çöktü: Öğrenciler suya gömüldü - Resim: 2

Olay sırasında sınıfta bulunan 30 öğrenci çöken zeminle birlikte suya düşerken, kazada iki öğrencinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. 

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Okulda kabus! Ders sırasında sınıf çöktü: Öğrenciler suya gömüldü - Resim: 3

Bir su kanalının yanında kurulan ve 47 yıllık olduğu öğrenilen okul binası, yaşanan kaza sonrası tamamen boşaltılırken, polis olay yerinde inceleme başlattı.

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Okulda kabus! Ders sırasında sınıf çöktü: Öğrenciler suya gömüldü - Resim: 4
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