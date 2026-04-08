Okulda skandal görüntüler: Ders sırasında sınıfı basan veli hakaret yağdırdı
Samsun’un İlkadım ilçesinde bir ilkokulda ders sırasında sınıfa giren veli, öğretmene tehdit ve hakaretler savurdu. "Okulu ayağa kaldıracağım" diyen velinin o anları öğretmen tarafından kaydedilirken, eğitim sendikaları okul önünde eylem yaparak duruma tepki gösterdi.
Samsun’da eğitimde şiddetin adresi bu kez İlkadım ilçesi oldu. 6 Nisan sabahı Mustafa Kemal İlkokulu'nda meydana gelen olayda, veli K.K., ders işlendiği sırada öğretmeni S.Y.Ş.’nin bulunduğu sınıfa zorla girerek sözlü saldırıda bulundu.
"Okulu ayağa kaldıracağım"
Çocuğunun sınıfının değiştirilmesini isteyen veli K. K., diğer öğrencilerin gözü önünde öğretmene yönelik tehditler savurdu. Olay anını cep telefonuyla kaydeden öğretmen S.Y.Ş.'ye karşı velinin, "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Ben bağıracağım, okulu ayağa kaldıracağım. Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor" dediği görüldü.
Öğretmen S.Y.Ş., olayın ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan K.K., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Eğitim camiasından sert tepki
Yaşanan skandalın ardından eğitim sendikaları okul önünde bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Sendikalar adına konuşan Murat Yavuz, eğitim emekçilerinin her geçen gün artan fiziksel ve sözlü saldırılara maruz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ülkemizde hâlâ eğitim emekçileri sözlü ve fiziki saldırılara uğruyor. Okullara kadrolu görevliler atanmalı, önleyici tedbirler alınmalıdır"