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  3. 18 Kasım 2018 11:55

Okuldaki yemek artıklarıyla 15 köpeği besliyorlar

Konya'da eğitim gören öğrenciler okulda topladıkları yemek artıklarıyla sahibi cezaevinde bulunan 15 Sibirya kurdu cinsi köpeği besliyor.

Okuldaki yemek artıklarıyla 15 köpeği besliyorlar

Projeye öncülük eden İngilizce öğretmeni Oğuz Hamiş, amaçlarının öğrencileri canlılara karşı duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi.

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Okuldaki yemek artıklarıyla 15 köpeği besliyorlar

Sahibi Altan A.'nın 5 ay önce cezaevine girmesi üzerine sahipsiz kalan yaklaşık 25 Sibirya kurdu köpekten 10'u barınakta hayatını kaybetti.

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Okuldaki yemek artıklarıyla 15 köpeği besliyorlar

Daha sonra Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle Sille Mahallesi civarındaki belediye arazisine 15 köpek için mini bir barınak yapıldı.

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Okuldaki yemek artıklarıyla 15 köpeği besliyorlar

Yine Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle Konya Şehir Koleji'nde hayvanların yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, 'Dost patilere dost eller' kampanyası düzenlenerek yemek artıkları toplanıp, köpeklerin beslenmesi sağlandı.

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