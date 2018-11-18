Okuldaki yemek artıklarıyla 15 köpeği besliyorlar
Konya'da eğitim gören öğrenciler okulda topladıkları yemek artıklarıyla sahibi cezaevinde bulunan 15 Sibirya kurdu cinsi köpeği besliyor.
Projeye öncülük eden İngilizce öğretmeni Oğuz Hamiş, amaçlarının öğrencileri canlılara karşı duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi.
Sahibi Altan A.'nın 5 ay önce cezaevine girmesi üzerine sahipsiz kalan yaklaşık 25 Sibirya kurdu köpekten 10'u barınakta hayatını kaybetti.
Daha sonra Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle Sille Mahallesi civarındaki belediye arazisine 15 köpek için mini bir barınak yapıldı.