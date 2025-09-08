Okullar açıldı, yağmur yağdı, CHP'nin önü karıştı ve İstanbul trafiği felç oldu...
İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk günü hem okulların açılışı hem yer yer sağanak yağışlar hem de CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki abluka nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da 2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunda da artış görüldü.
İstanbul Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 60'a ulaştı.
D-100 Karayolu’nun Bostancı mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.
Sabahın erken saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.
