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Okullar kapandı, sahiller doldu taştı

Antalya'da okulların kapanmasıyla birlikte sahiller doldu taştı. Falezler bölgesinde kayalıklardan denize atlayanlar, arkadaşlarıyla eğlenip vakit geçirdi.

Okullar kapandı, sahiller doldu taştı - Resim: 1

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 70 kaydedildiği kentte sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu. 

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Okullar kapandı, sahiller doldu taştı - Resim: 2

Okulların kapanmasını fırsat bilen gençler de arkadaş gruplarıyla sahile akın etti. Falezler bölgesindeki kayalıklardan denize atlayan gençler, yaz tatilinin ilk günlerini arkadaşlarıyla eğlenerek geçirdi.

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Okullar kapandı, sahiller doldu taştı - Resim: 3

Sıcaktan ve nemden bunalan tatilciler denizde serinlerken, bazıları ise güneşlenmeyi, sahil bandında bisiklet sürmeyi, yürüyüş yapmayı tercih etti.

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Okullar kapandı, sahiller doldu taştı - Resim: 4

Konyaaltı sahilinde açılan rengarenk şemsiyeler de güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)

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