Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı

Burada açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, "Bugün, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığımız, 81 ilimizde farkındalık oluşturmak amacıyla eş zamanlı bir tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikat, tüm illerimizde aynı anda uygulandı. Biz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 3 milyon öğrencimizin bugün sabah afet farkındalığıyla güne başlamasını sağladık. Bunu çok önemli buluyoruz. Çünkü ülkemizde afetlerin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değil; ancak bu risklerin eğitimle ve bilinçle azaltılması, önleyici tedbirlerin alınması mümkündür. Sınıflarda başlayan bu bilinç, evlere, sokaklara ve ülkemizin geneline yayılıyor. Bugün de gördüğünüz üzere, öğrencilerimiz bakanlığımızın daha önce yürüttüğü eğitimler sayesinde tatbikata hazırlıklı, bilinçli ve planlı bir şekilde katıldılar. İstanbul genelinde yaklaşık 7 bin okulda, 3 milyon öğrenci ve 170 bin öğretmen, bakanlığımızın emir ve direktifleri doğrultusunda tatbikatı başarıyla gerçekleştirdi" diye konuştu.