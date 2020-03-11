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  3. 11 Mart 2020 22:00

Okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Muğla'da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili bilinçlendirme broşürleri hazırladıklarını, yoğun tedbir aldıklarını söyledi.

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Okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Okullarda koronavirüse karşı hafta sonları ilaçlama çalışmaları yapıldığını belirten Töre, "Her gün yoğun şekilde çocuklarımızın kullanım alanları ve eğitim öğretim alanları virüse karşı dezenfekte edilecek, her türlü önlemler alınacak." dedi.

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Okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Töre, pansiyonlarda ve okul servislerinde de ayni şekilde dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını vurguladı.

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Okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı

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