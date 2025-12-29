Okullarda kar tatili uzatıldı; işte 30 Aralık Salı günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

Bolu'da okullar tatil edildi

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.