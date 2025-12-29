Okullarda kar tatili uzatıldı; işte 30 Aralık Salı günü okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Meteorolojinin uyarılarının ardından dün itibariyle pek çok şehrimizde kar yağışı etkisini artırınce bugün olduğu gibi yarın da bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçelerimiz...
Bolu'da okullar tatil edildi
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.
Sinop'ta taşımalı eğitime kar engeli
Sinop’ta kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası oluşan kar örtüsü, buzlanma ve don riskine karşı önleyici tedbirler alındı. Bu kapsamda il merkezi ile Merkez ilçe köylerinde, Taşıma Yolu ile Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında bulunan tüm resmî ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında taşımalı eğitim-öğretime ara verildi. Karar doğrultusunda 29 Aralık Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla taşımalı eğitim uygulanmayacak.