Okulların kapanmasıyla ilgili çarpıcı anket! Veliler ne istiyor?

Koronavirüs son 2 yılda adeta hayatımızın bir parçası haline dönüştü ve tüm hayatımızı yeni baştan şekillendirdi. Geldiğimiz son durumda okullarda normalleşme ile ilgili öğrencilerin ve velilerin neler düşündüğünü görmek için NG Araştırma bir kamuoyu araştırması düzenledi.

Araştırma 12-28 Ekim 2021 tarihleri arasında, 15 yaş üstü, Türkiye genelinden farklı sosyo-ekonomik sınıflarda yer alan, 1343 kişinin katılımıyla benderimki.com üzerinden gerçekleştirildi.