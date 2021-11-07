Okulların kapanmasıyla ilgili çarpıcı anket! Veliler ne istiyor?
NG Araştırma'nın 'Eğitimde Normalleşme Süreci' başlıklı yaptığı yüz yüze eğitim anketinin sonuçları belli oldu.
NG Araştırma'nın 'Eğitimde Normalleşme Süreci' başlıklı yaptığı yüz yüze eğitim anketi sonuçlarından çarpıcı sonuçlar çıktı.
Koronavirüs son 2 yılda adeta hayatımızın bir parçası haline dönüştü ve tüm hayatımızı yeni baştan şekillendirdi. Geldiğimiz son durumda okullarda normalleşme ile ilgili öğrencilerin ve velilerin neler düşündüğünü görmek için NG Araştırma bir kamuoyu araştırması düzenledi.
Araştırma 12-28 Ekim 2021 tarihleri arasında, 15 yaş üstü, Türkiye genelinden farklı sosyo-ekonomik sınıflarda yer alan, 1343 kişinin katılımıyla benderimki.com üzerinden gerçekleştirildi.
Yüzyüze eğitimin başlaması ne hissettirdi?
Ülkemizde 6 Eylül 2021 tarihinde yüzyüze eğitime başlandı. Çok uzun bir süredir devam eden pandemi sürecinin ardından okullarına dönen gençler ve onların aileleri bakalım nasıl düşünüyor.
Her 10 velinin 7’si okulların açılmasından memnun olduğunu belirtirken, 10 öğrencinin 5’i okulların açılmasından memnun. Bu sonuçlara bakarak veliler için okulların açılması daha büyük müjde oldu diyebiliriz. Öte yandan öğrencilerin aynı oranda memnuniyet ifade etmemesi gözden kaçan önemli sorunlara işaret ediyor olabilir mi?