Okurken kanınız donacak: Kurbanlarımı öldürüp cansız bedenlerini yedim
Meksika’da 18 Mayıs tarihinde tutuklanan 72 yaşındaki seri katil çıkarıldığı mahkemede kan donduran itiraflarda bulundu.
Meksika'nın başkenti Mexico City yakınlarındaki Atizapan de Zaragoza'da yaşayan 72 yaşındaki kasap Andres Mendoza'nın, neler yaptığından birkaç komşusu dışında kimse şüphelenmedi.
Kendisinden 38 yaş küçük Reyna Gonzalez'i öldüren Mendoza'nın bir 'yamyam seri katil' olduğu ortaya çıktı. Aniden ortadan kaybolan 34 yaşındaki Reyna Gonzalez'in kocası Bruno Portillo, bir polisti.
14 Mayıs tarihinde işe gitmek üzere sabah 05.00'te evden ayrıldı. Eşi Gonzalez gün içinde Andres Mendoza ile buluşup alışverişe gidecekti, yerel medya ikilinin nasıl tanıştığının bilinmediğini aktarıyor.
Polis koca, yaşlı olan Mendoza'ya finansal yardım yaptıklarını söylüyor. Akşam olduğunda Portillo, iki çocuk annesi eşininin eve dönmediğini farketti ve Mendoza'nın evine Gonzalez'i sormaya gitti.