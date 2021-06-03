Okuyanı delirtiyor: İşte tarihin en tehlikeli büyü kitabı

Necronomicon. Tarih bir sürü kehanet ve büyü olaylarıyla dolu. Hatta belki de birçok büyü kitabı da duymuşsunuzdur. Fakat okuyanı delirttiği iddia edilen 'Necronomican'ı ne kadar duydunuz? Peki bu kitap gerçekten de bahsedildiği kudretlere sahip mi? Gelin, hep birlikte öğrenelim.