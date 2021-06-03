Okuyanı delirtiyor: İşte tarihin en tehlikeli büyü kitabı
Dünya'da birçok büyü kitabı mevcut ancak aralarında bir tanesi var ki... 'Necronomican' adlı kitabın okuyanı delirttiği iddia ediliyor. İşte tüm detaylar...
Necronomicon. Tarih bir sürü kehanet ve büyü olaylarıyla dolu. Hatta belki de birçok büyü kitabı da duymuşsunuzdur. Fakat okuyanı delirttiği iddia edilen 'Necronomican'ı ne kadar duydunuz? Peki bu kitap gerçekten de bahsedildiği kudretlere sahip mi? Gelin, hep birlikte öğrenelim.
Onlardan biri mi?
Okuyanı doğa üstü yeteneklere bürüyen, okuyanı öldüren vs. çeşitli etkiler bırakan birçok kitap mevcut. Necronomicon da onlardan biri mi acaba?
Okuyanı delirtiyor
Okuyanı delirttiği varsayılan Necronomicon, El Hazret isimli Arap bir gezgin tarafından M.S 700'lü yıllarda Şam'da kaleme alınmış. Biliyorsunuz ki özellikle Doğu coğrafyası ve hatta Şam mistik olaylarıyla ünlüdür. Gidenlerin mutlaka başına mistik olaylar gelmiştir.
Kopyası mevcut
Bu sebeple bu kitabın Şam'da kaleme alınması bizi şaşırtmadı. Kitabın orijinali hiçbir zaman bulunamamış ama şu an belli bir kısmının yazılı hali piyasalarda mevcutmuş.