Okuyunca çok şaşıracaksınız: İşte ünlülerin takıntı ve korkuları
Kimi sirkeyle yıkanıyor kimi yeşil elma görünce yemeden duramıyor. İşte ünlülerin garip takıntı ve korkuları...
HAZAL KAYA
Bizim Hikaye dizisiyle ekranlarda boy gösteren Hazal Kaya bir dergiye verdiği röportajda batıl inançları olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncu sirkeyle yıkandığını hatta köpekleri de sirke ile yıkayıp, evi sirke ile sildiğiniz söyledi. Bu şekilde nazardan korunduğunu hisseden oyuncu, gücüne inandığı adaçayını yaktığını ve içtiğini açıkladı.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA
İbrahim Selim’in programına konuk olan oyuncu Nilperi Şahinkaya, büyükelçi babasının mesleği gereği çocukluk yıllarında 4 yılda bir ülke değiştirdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu “O yıllardan kalan alışkanlıkla hâlâ 4 yılda bir ev değiştiriyorum” dedi.
Oyuncu, planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itiraf etti: “Ani gelişen durumlar karşısında kendimi rahat hissetmiyorum. Hayatı akışına bırakamıyorum. Mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım yakınlarda olduğunu ve kahve içmek istediğini söyledi. Çok ani olduğu için buluşamam. Programlar birkaç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz. Kendimi mental olarak da hazırlayabileyim.”
DEMET ŞENER
Demet Şener "Çocukken izlediğim Jaws filmleri sebebiyle köpek balığı korkusu oluştu. Aynı zamanda inanılmaz hayranlık duyduğum hayvanlar. Hem bu kadar hayranlık duyup hem de bu kadar korkmam da enteresan doğrusu... Hatta bunları konu alan her belgeseli izliyorum ancak tek başıma denize girip açılamıyorum" itirafından bulundu.
Travmasını atlatmak için önümüzdeki dönemlerde adım atacağını söyleyen Şener "Bu fobimi yenmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda Güney Afrika'ya seyahat etme planım var. Orada köpek balığı kafes dalışı yapmayı da düşünüyorum. Eğer bunu yapabilirsem belki bu fobimi de yenmiş olurum" diye konuştu.
BURCU ESMERSOY
Burcu Esmersoy, ALEM Dergisi’nin sorularını yanıtladı. Esmersoy, Değiştirmek istediği özelliği sorulunca şöyle yanıt verdi: "Stresli olduğumda tırnaklarımı yoluyorum, mutlaka bırakmalıyım"