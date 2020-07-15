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  3. 15 Temmuz 2020 16:25

Okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas nedeni bulundu

Norveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, okyanus ve denizlerdeki mikroplastik kirliliğinin asıl nedeninin araba lastikleri olduğu ortaya çıktı.

Okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas nedeni bulundu

Norveç Hava Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, okyanuslardaki plastik kirliliğinin en büyük nedeni olarak otomobil lastikleri gösterildi.

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Okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas nedeni bulundu

Çalışmada otomobil lastikleri ve fren balatalarının aşınması sonucu meydana gelen plastik partiküllerinin rüzgarla deniz ve okyanuslara taşındığı ortaya konuldu.

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Okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas nedeni bulundu

Araştırmada, her yıl 0,01 mm'den daha küçük 550 bin ton parçacığın biriktiği ve yarısının okyanuslara taşındığı belirtildi.

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Okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas nedeni bulundu

KUTUPLARDAKİ ERİMEYİ HIZLANDIRDI
Buzullarda ve karla kaplı alanlara ise 80 bin tondan fazla mikroplastiğin ulaştığı ve bu parçaların Güneş’in ısısını absorbe etmesiyle kutuplardaki erimeyi artırdığı aktarıldı.

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