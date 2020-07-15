Okyanuslardaki mikroplastik kirliliğinin esas nedeni bulundu
Norveçli bilim insanlarının yaptığı araştırmalara göre, okyanus ve denizlerdeki mikroplastik kirliliğinin asıl nedeninin araba lastikleri olduğu ortaya çıktı.
Norveç Hava Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir araştırmada, okyanuslardaki plastik kirliliğinin en büyük nedeni olarak otomobil lastikleri gösterildi.
Çalışmada otomobil lastikleri ve fren balatalarının aşınması sonucu meydana gelen plastik partiküllerinin rüzgarla deniz ve okyanuslara taşındığı ortaya konuldu.
Araştırmada, her yıl 0,01 mm'den daha küçük 550 bin ton parçacığın biriktiği ve yarısının okyanuslara taşındığı belirtildi.